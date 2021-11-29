С начала года в Курске выявили порядка 500 водителей на автомобилях с нечитаемыми номерами

Причин тому несколько: от плохих погодных условий до умышленного сокрытия цифр и букв

С начала года в Курске выявили порядка 500 водителей на автомобилях с нечитаемыми государственными номерами. Причин тому несколько: от плохих погодных условий до умышленного сокрытия цифр и букв.





В Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением правил государственного стандарта номерами наказывают в лучшем случае предупреждением или штрафом, а в худшем можно лишиться прав.





Как разъяснили сотрудники правового отделения городского УМВД, предупреждение или штраф в 500 рублей предусмотрены за управление машиной с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением ГОСТАа номерами.

Если номера видоизменены, когда водитель использует предметы, препятствующие их прочтению (например, электромагниты, картон, снег, грязь и т.д.), штраф составит уже 5 тысяч или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.