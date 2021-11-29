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В Курской области мужчина въехал в супермаркет верхом на лошади и с шашкой

В полиции он объяснил, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента»

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​В поселке Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области мужчина въехал в супермаркет верхом на лошади и с шашкой.
 
Администрация магазина сообщила в полицию, что селянин пытается заехать на животном в торговый зал. На место прибыл полицейский наряд.

Очевидцы пояснили, что мужчина, после того как покинул магазин, ездил перед входом и размахивал предметом, похожим на шашку.

К моменту приезда полицейских мужчина на лошади находился возле магазина. По внешним признакам был пьяным, но от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно. Его доставили в полицию для установления личности и всех обстоятельств. В объяснении он указал, что «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента».

Нарушителем порядка оказался 43-летний житель Курчатовского района. На него составили административный протокол за неисполнение законного требования сотрудников полиции. Мужчина задержан, ожидает решения суда. Шашку у него изъяли и направили на экспертизу для установления, является ли она холодным оружием. По результатам экспертизы также будет дана правовая оценка.

Лошадь успешно дошла домой без своего хозяина, с ней все хорошо. Полицейские в этом удостоверились.

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