В проекте генплана предлагается увеличить протяженность троллейбусных маршрутов вдвое, трамвайных - в 7 раз

Планируется организация новой троллейбусной линии из центральной части города до железнодорожного вокзала

На минувших выходных состоялись общественные слушания по проекту генплана Курска. Проект предусматривает развитие сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих полноценные транспортные связи и наилучшую транспортную доступность существующих жилых районов с центром города.

Разработчики хотят повысить не только приоритет общественного транспорта над личным, но и увеличить долю электротранспорта. Протяженность троллейбусных маршрутов должна увеличиться вдвое: с 30 до 60 километров, трамвайных - с 6 до 42 километров. Стоит отметить, что горожане высказываются против трамвая, который призван соединить поселок Северный и центр города. Также предлагается строительство новых линий в направлении улица Сумская – проспект Клыкова – улица Бойцов 9-й дивизии (до 3-го Суворовского переулка), а еще по улице Запольной. Планируется организация новой троллейбусной линии из центральной части города до железнодорожного вокзала. Все это позволит разгрузить проезжую часть.

После долгих обсуждений все документы и прозвучавшие по результатам публичных слушаний предложения обещают учесть в итоговом протоколе и направить в комиссию.