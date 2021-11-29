В проекте генплана предлагается увеличить протяженность троллейбусных маршрутов вдвое, трамвайных - в 7 раз

На минувших выходных состоялись общественные слушания по проекту генплана Курска. Проект предусматривает развитие сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих полноценные транспортные связи и наилучшую транспортную доступность существующих жилых районов с центром города.
Разработчики хотят повысить не только приоритет общественного транспорта над личным, но и увеличить долю электротранспорта. Протяженность троллейбусных маршрутов должна увеличиться вдвое: с 30 до 60 километров, трамвайных - с 6 до 42 километров. Стоит отметить, что горожане высказываются против трамвая, который призван соединить поселок Северный и центр города. Также предлагается строительство новых линий в направлении улица Сумская – проспект Клыкова – улица Бойцов 9-й дивизии (до 3-го Суворовского переулка), а еще по улице Запольной. Планируется организация новой троллейбусной линии из центральной части города до железнодорожного вокзала. Все это позволит разгрузить проезжую часть.
После долгих обсуждений все документы и прозвучавшие по результатам публичных слушаний предложения обещают учесть в итоговом протоколе и направить в комиссию.