Курский областной суд постановил взыскать 200 тысяч с детского лагеря

Во время занятий на брусьях, мальчик упал, получив травму головы и перелом руки

Курский областной суд взыскал 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с детского оздоровительного лагеря "Олимпиец", сообщает телеканал ТАКТ .

Согласно материалам дела, летом 2019 года женщина приобрела путевку для своего 9 летнего сына. Во время занятий на брусьях, мальчик упал, получив травму головы и перелом руки.

Мама мальчика потребовала компенсацию в 300 тысяч рублей. Так как в момент получения травмы, организация была ответственна за ребенка, суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика 200 тысяч.