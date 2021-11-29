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Курский областной суд постановил взыскать 200 тысяч с детского лагеря

Во время занятий на брусьях, мальчик упал, получив травму головы и перелом руки

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Курский областной суд взыскал 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с детского оздоровительного лагеря "Олимпиец", сообщает телеканал ТАКТ
 
Согласно материалам дела, летом 2019 года женщина приобрела путевку для своего 9 летнего сына. Во время занятий на брусьях, мальчик упал, получив травму головы и перелом руки. 
 
Мама мальчика потребовала компенсацию в 300 тысяч рублей. Так как в момент получения травмы, организация была ответственна за ребенка, суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика 200 тысяч.
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