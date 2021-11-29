В Курске в ТЦ «Сеймский» открылся пункт вакцинации от коронавируса

Он работает с 10 утра до 6 вечера по будням и с 10 утра до 5 вечера по выходным

В Курске открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса - в торговом центре «Сеймский» (ул. Харьковская, 3) на 2-м этаже. Он работает с 10 утра до 6 вечера по будням и с 10 утра до 5 вечера по выходным. Там можно сделать прививку без записи и пройти ревакцинацию. Курирует пункт 3-я горбольница.





Медики говорят, что смогут прививать по 80-90 человек в смену.





Продолжает работу пункт вакцинации у гипермаркета «Леруа Мерлен». Там доступны для прививки все виды вакцин, в том числе «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». За 4 дня привито более сотни человек. Пункт работает с 9 утра до 5 вечера ежедневно без выходных и без предварительной записи.