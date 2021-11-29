Они будут работать на улицах Гоголя, Радищева, Садовой, Павлова, Почтовой в местах, где стоянка и остановка транспортных средств запрещены

В центре Курска установили 10 камер, фиксирующих нарушения правил парковки. Они будут работать на улицах Гоголя, Радищева, Садовой, Павлова, Почтовой в местах, где стоянка и остановка транспортных средств запрещены. Комплексы установили по нацпроекту БКД, завершается их подключение.





Система фотовидеофиксации будет регистрировать номера автомобилей, которые нарушают ПДД, паркуются в крайнем правом ряду и создают заторы. Данные о нарушениях будут автоматически направляться в ГИБДД для оформления штрафов.





Раньше за соблюдением ПДД на участках следили с помощью мобильных средств фотофиксации, однако такие проверки были непостоянными. Теперь контроль будет круглосуточным.