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Лента новостей / В регионе

В Курске власти будут лично убеждать антипрививочников пройти вакцинацию

Будут проводить встречи с населением

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В Курске власти будут лично убеждать антипрививочников пройти вакцинацию. Об этом говорили на планерке в мэрии. 

По словам замглавы администрации Наталии Бастриковой, в вузах и ссузах вакцинированы почти 9 тысяч человек. 44 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах. 

- Осталась самая сложная категория людей, которые фактически являются противниками вакцинации. Поэтому необходимо продолжать встречи с населением. Самая эффективная мера – личное убеждение, – сказала  Бастрикова.

Виктор Карамышев призвал глав структурных подразделений администрации и глав округов продолжить эту работу, чтобы обеспечить вакцинацию населения на уровне 80% для выработки коллективного иммунитета.
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