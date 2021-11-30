Будут проводить встречи с населением

В Курске власти будут лично убеждать антипрививочников пройти вакцинацию. Об этом говорили на планерке в мэрии.





По словам замглавы администрации Наталии Бастриковой, в вузах и ссузах вакцинированы почти 9 тысяч человек. 44 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах.





- Осталась самая сложная категория людей, которые фактически являются противниками вакцинации. Поэтому необходимо продолжать встречи с населением. Самая эффективная мера – личное убеждение, – сказала Бастрикова.





Виктор Карамышев призвал глав структурных подразделений администрации и глав округов продолжить эту работу, чтобы обеспечить вакцинацию населения на уровне 80% для выработки коллективного иммунитета.