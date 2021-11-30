Ночью в Курске пьяный водитель врезался в жилой дом

Авария произошла на улице Жуковского напротив дома №89

Минувшей ночью, в начале второго на улице Жуковского, напротив дома №89 пьяный водитель врезался в дом и получил травмы. По предварительной информации ГИБДД, 36-летний водитель, будучи пьяным, ехал на автомобиле ВАЗ-2114 со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Ильича. В пути следования он съехал с дороги и врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ-2109, после чего по инерции допустил наезд на жилой дом.





В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Полиция выясняет причины обстоятельства ДТП.