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Лента новостей / Происшествия

Ночью в Курске пьяный водитель врезался в жилой дом

Авария произошла на улице Жуковского напротив дома №89 

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Минувшей ночью, в начале второго на улице Жуковского, напротив дома №89 пьяный водитель врезался в дом и получил травмы. По предварительной информации ГИБДД, 36-летний водитель, будучи пьяным, ехал на автомобиле ВАЗ-2114 со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Ильича. В пути следования он съехал с дороги и врезался в  припаркованный автомобиль ВАЗ-2109, после чего по инерции допустил наезд на жилой дом. 

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Полиция  выясняет причины обстоятельства ДТП.
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