В Курске спасатели ликвидируют последствия шторма и предупреждают курян об усилении ветра

По прогнозу метеорологов, сегодня местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

Спасатели убирают последствия шторма в Курске. Ночью убрали четыре упавших дерева. Шесть заявок передано для работы в «Курскэлектротранс», «Курские Электросети» и управляющую компанию.





Работы по уборке еще двух деревьев выполнит сегодня дежурная смена спасателей с привлечением тяжелой техники. Также спасатели убрали телефонный столб, упавший на улице Маяковского.





Сегодня в течение дня сохраняется опасность возникновения происшествий, связанных с усилением ветра. По прогнозу метеорологов, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Курян просят соблюдать правила безопасности.