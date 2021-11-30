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Лента новостей / В регионе

В Курске спасатели ликвидируют последствия шторма и предупреждают курян об усилении ветра

По прогнозу метеорологов, сегодня местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

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Спасатели убирают последствия шторма в Курске. Ночью убрали четыре упавших дерева. Шесть заявок передано для работы в «Курскэлектротранс», «Курские Электросети» и управляющую компанию.

Работы по уборке еще двух деревьев выполнит сегодня дежурная смена спасателей с привлечением тяжелой техники. Также спасатели убрали телефонный столб, упавший на улице Маяковского. 

Сегодня в течение дня сохраняется опасность возникновения происшествий, связанных с усилением ветра. По прогнозу метеорологов, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Курян просят соблюдать правила безопасности.
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