Под Курском фура с песком выехала на встречку и смяла легковушку

Пострадали два человека

Под Курском фура выехала на встречку и смяла легковушку. Авария произошла сегодня утром в поселке Дичня. По предварительным данным ГИБДД, примерно в 10:30 напротив дома №15 по улице Мезенцев, 43-летний водитель грузовика Man, груженого песком, ехал со стороны Курска в сторону Курчатова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Ford Ranger, под управлением 49-летнего водителя.





В результате водитель легковушки и его и 37-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Полиция выясняет причины обстоятельства ДТП.