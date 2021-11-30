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Лента новостей / Происшествия

Под Курском фура с песком выехала на встречку и смяла легковушку

Пострадали два человека

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Под Курском фура выехала на встречку и смяла легковушку. Авария произошла сегодня утром в поселке Дичня. По предварительным данным ГИБДД, примерно в 10:30 напротив дома №15 по улице Мезенцев, 43-летний водитель грузовика Man, груженого песком, ехал со стороны Курска в сторону Курчатова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Ford Ranger, под управлением 49-летнего водителя. 

В результате водитель легковушки и его и 37-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Полиция выясняет причины обстоятельства ДТП.
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