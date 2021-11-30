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В Курске приостановили работы по демонтажу Красного моста

Подрядчик незаконно снес порядка 50 деревьев

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В Курске приостановили работы по демонтажу Красного моста. На публичных слушаниях по проекту генплана глава города Виктор Карамышев пообещал курянам провести встречу с руководством компании АО «Промжелдортранс», которой принадлежит железнодорожный мост, и обсудить вопросы законности демонтажа объекта. Специально созданная по поручению мэра комиссия накануне выехала на место. Выяснилось, что собственник железнодорожного моста при выполнении подготовительных к демонтажу работ незаконно снес порядка 50 деревьев. Сам руководитель предприятия о вырубке деревьев узнал из соцсетей. Сносом моста занимается компания «Стройпрогресс», директор «Промжелдортранса» был уверен, что все необходимые документы на снос деревьев у подрядчика есть. Однако теперь собственника ждет не только административное наказание, он также должен будет компенсировать ущерб, нанесенный зеленым насаждениям города - это почти 4 миллиона рублей. 

- Вы должны были проинформировать комитет архитектуры и градостроительства о демонтаже данного моста, необходимо было внести в реестр сооружение, которое сносите. Поскольку работы начали вести в природоохранной полосе, необходимо было уведомить комитет природных ресурсов Курской области. Разработать проект по сносу, согласовать его в Московско-Окском территориальном управлении Росрыболовства. Также получить разрешение на проведение земельных работ и снос деревьев. Работы начаты без соблюдения всех процедур и согласований, - подчеркнул глава города. 

В итоге все допущенные собственником и его подрядчиком нарушения зафиксировали и обязали собственника в самые кратчайшие сроки приостановить работы на объекте и обеспечить его безопасность.
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