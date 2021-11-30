Мужчина являлся подозреваемым по уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»

В Курской области подозреваемый в преступлении прятался от полицейских на чердаке под матрасом. Мужчина являлся подозреваемым по уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее у него возник конфликт с жителем Солнцевского района за право пасти скот на лугу. После словесной перепалки перешел к угрозам и нанесению телесных повреждений оппоненту. Остановить конфликт помогли очевидцы, а потерпевший обратился в полицию.





В рамках первоначальной проверки у подозреваемого взяли объяснение, после чего он перестал выходить на связь с полицейскими и его объявили в розыск.





Злоумышленник не имеет постоянного места жительства, поэтому сначала полицейские определили круг его общения. По всем возможным адресам провели опросы, но все знакомые утверждали, что мужчина уехал в неизвестном направлении и не общается с ними длительное время.





Проверить было решено и сожительницу подозреваемого. Женщина категорически отказывалась общаться с полицейскими, не впуская их даже во двор, и каждый раз выпускала сторожевую собаку. Правоохранители предположили, что мужчина скрывается у сожительницы.

Получив через суд разрешение на обыск в доме женщины, они явились к ней. Увидев постановление, селянка стала разговорить на повышенных тонах, но в дом впустила.

При первом осмотре посторонних людей в комнатах не оказалось. Уже уходя, сотрудник уголовного розыска решил проверить чердак, где в груде наваленных вещей под старым матрасом и прятался разыскиваемый. На вопрос оперативника, что он там делает, фигурант ответил, что на крыше общался с голубями.





В отделе полиции мужчина изменил версию и сознался, что поспешил спрятаться, услышав посторонние голоса на

улице.





Расследование уголовного дела в отношении него продолжено. До его окончания мужчина будет находиться под арестом.