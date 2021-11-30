Курские школы могут получить деньги на капремонт

Всего в заявку вошли 34 школы на общую сумму 2 миллиарда 946 миллионов рублей

Приятные новости прозвучали на еженедельном совещании в Доме Советов для педагогов сельских школ, сообщает телеканал ТАКТ . Заместитель губернатора Александр Чуркин сообщил, что президентом ещё летом было поручено собрать заявки на капитальный ремонт образовательных учреждений.





Александр Чуркин, заместитель губернатора Курской области:

- Министерство просвещения дало срок подачи заявок регионам до 25 ноября. 25 ноября комитет образования и науки отправил в Министерство просвещения заявку на капитальный ремонт школы в 2022-2023 годах. Хочу сказать, что это была совместная работа комитета образования с государственной экспертизой проектов, комитетом ЖКХ, проектировщиками и представителями муниципалитетов. Всего в заявку вошли 34 школы на общую сумму 2 миллиарда 946 миллионов рублей.





Глава региона отметил, что 2022-й год не будет для сферы образования Курской области тематическим, однако необходимо приложить все усилия для того, чтобы построить новые школы и отремонтировать те, которым давно не уделялось должного внимания.