Курские школы могут получить деньги на капремонт

Приятные новости прозвучали на еженедельном совещании в Доме Советов для педагогов сельских школ, сообщает телеканал ТАКТ. Заместитель губернатора Александр Чуркин сообщил, что президентом ещё летом было поручено собрать заявки на капитальный ремонт образовательных учреждений.
Александр Чуркин, заместитель губернатора Курской области:
- Министерство просвещения дало срок подачи заявок регионам до 25 ноября. 25 ноября комитет образования и науки отправил в Министерство просвещения заявку на капитальный ремонт школы в 2022-2023 годах. Хочу сказать, что это была совместная работа комитета образования с государственной экспертизой проектов, комитетом ЖКХ, проектировщиками и представителями муниципалитетов. Всего в заявку вошли 34 школы на общую сумму 2 миллиарда 946 миллионов рублей.
Глава региона отметил, что 2022-й год не будет для сферы образования Курской области тематическим, однако необходимо приложить все усилия для того, чтобы построить новые школы и отремонтировать те, которым давно не уделялось должного внимания.