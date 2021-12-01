С 10-го декабря в Курской области могут ослабить часть ковидных ограничений

Возможно возобновится работа бань и саун, фуд-кортов и заведений общепита по ночам

Сегодня на оперштабе обсуждали ослабление ковидных ограничений в Курской области. С 10 декабря предложено открыть бани и сауны с 50-процентной нагрузкой и с предъявлением QR-кодов. Детские игровые комнаты, вероятно, возобновят работу с 25-процентной загрузкой. Возобновление работы фуд-кортов и ночной работы других заведений общепита, а также концертов также планируется с 10-го числа. Окончательное решение будет принято ближе к этой дате. При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки эти решения отменят.