В Курске три женщины вломились в дом к пенсионерке, избили ее и ограбили

Найти их удалось по медицинской маске, которую обронила одна из нападавших

В полицию обратилась 73-летняя жительница Сеймского округа Курска и рассказала, что неизвестные женщины проникли в ее дом, избили ее и похитили более 70 тысяч рублей. Полицейские опросили курянку, но данных для составления фоторобота нападавших оказалось недостаточно. После этого приступили к поиску возможных свидетелей преступления.В это время эксперт-криминалист начал сбор следов, оставленных злоумышленницами на месте преступления. В ходе осмотра он нашел медицинскую маску, как оказалось, потерянную одной из нападавших. Вещественные доказательства направили на биологическую экспертизу в экспертно-криминалистический центр. В результате кропотливой работы удалось установить генетический профиль злоумышленницы. При его сравнении по базе данных обнаружили генетическое совпадение с женщиной ранее уже привлекавшейся к уголовной ответственности.Благодаря этой информации личности всех троих грабительниц полицейские установили в кротчайшее время и задержали их. Ими оказались ранее неоднократно судимые женщины 33-х, 48-ми лет и 41-го года. После предъявления имеющихся доказательств они сознались в грабеже. На допросе они заявили, что ходили по частном сектору к поисках съемного жилья. Увидев, что калитка и входная дверь одного из домов открыты, зашли внутрь и, удостоверившись, что в помещении никого нет, стали искать ценные вещи. В этот момент в дом вернулась хозяйка. Грабительницы пытались спрятаться, но хозяйка их заметила. Одна из злоумышленниц ударила пенсионерку и держала, не позволяя подняться, пока ее подельницы скрылись, а после сама выбежала из дома.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые на время следствия арестованы. Как отметили в городском УМВД, в рамках разбирательств следователем обеспечено полное возмещение ущерба потерпевшей.