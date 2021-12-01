лишили прав на полтора года за оставление места ДТП.Накануне на электронные почты курских судов стали поступать сообщения о минировании городских школ. Информацию передали полицейским. Неизвестные грозились взорвать школы, если Сергея Беляева, известного как «курский санитар» не лишат водительских прав навсегда. Напомним, в ноябре его
30 ноября Беляев оспаривал решение. Он считает, что его лишили водительских прав незаконно. Апелляцию рассмотрит Ленинский райсуд.
В Курске неизвестные грозились взорвать школы, если «курского санитара» не лишат водительских прав навсегда
30 ноября Беляев оспаривал решение суда