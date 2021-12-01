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В Курске неизвестные грозились взорвать школы, если «курского санитара» не лишат водительских прав навсегда

30 ноября Беляев оспаривал решение суда
В Курске неизвестные грозились взорвать школы, если «курского санитара» не лишат водительских прав навсегда

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Накануне на электронные почты курских судов стали поступать сообщения о минировании городских школ. Информацию передали полицейским. Неизвестные грозились взорвать школы, если Сергея Беляева, известного как «курский санитар» не лишат водительских прав навсегда. Напомним, в ноябре его лишили прав на полтора года за оставление места ДТП. 
30 ноября Беляев оспаривал решение. Он считает, что его лишили водительских прав незаконно. Апелляцию рассмотрит Ленинский райсуд.

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