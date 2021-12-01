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Курянам помогут решить проблемы с ЖКХ

Центр управления регионом совместно с представителями направления ЖКХ Курска разработает дорожные карты на 2022 год
Курянам помогут решить проблемы с ЖКХ

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Центр управления регионом совместно с представителями направления ЖКХ Курска разработает дорожные карты на 2022 год для решения проблемных вопросов жителей. Для этого предстоит провести ряд встреч с коммунальщиками, первая из них уже состоялась, сообщает телеканал ТАКТ.

Участники рабочей группы обсудили направления, по которым следует усилить работу – это качество отопления, функционирование систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжение в областном центре. В частности, активизировать работу по ответам на обращения, поступающие в открытых источниках, не только в части составления комментариев, но и в части включения передаваемых проблем в план работ на предстоящий период.

Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом Курской области:

«В ходе встречи договорились о том, что в поиске решений проблемных вопросов будут принимать участие не только представители органов муниципального управления, но и ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, сотрудники ЦУР. Совместная работа в данном направлении просто необходима».

В этом году будут составлены дорожные карты, в которые включат мероприятия по отработке проблемных вопросов сферы ЖКХ на 2022 год. Отметим, что со старта работы ЦУР Курской области с помощью системы «Инцидент Менеджмент» получил 12 950 обращений по тематике ЖКХ.

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