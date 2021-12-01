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В Курской области 460 человек могут переселиться из аварийного жилья в 2022 году

В следующем году в Курской области планируется расселение 29 аварийных многоквартирных домов
В Курской области 460 человек могут переселиться из аварийного жилья в 2022 году

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В следующем году в Курской области планируется расселение 29 аварийных многоквартирных домов, передает телеканал ТАКТ. Как сообщает региональный комитет строительства, в них проживают 460 человек. Каждый из них в течение следующего года может получить новое жильё.

Отметим, что с начала 2021 года 82 человека переехали из 5 аварийных домов в новые. В декабре планируется переселение ещё 229 жителей 17 многоэтажек.

— Согласно адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, в регионе необходимо расселить 1277 человек из 64 домов. На сегодняшний день расселено 588 человек из 18 многоквартирных домов, - говорит председатель комитета строительства Курской области Роман Денисов. - В этом году для реализации программы было приобретено 62 жилых помещения. В течение декабря мы планируем приобрести ещё 34 помещения.

А как в стране? Оказывается, план по переселению жильцов аварийных домов в новые перевыполняется. За 2019-2021 годы он выполнен на 134%. Поясним, за этот период в новые дома переехали 245 тысяч россиян. Новую программу, согласно которой будут расселены МКД, признанные аварийными с 2017 по 2021 год, уже поддержал президент. Она позволит ещё 600 тысячам человек получить новое жильё.
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