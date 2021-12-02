В Курской области может появиться центр иппотерапии
В Рыльском районе на базе конефермы «Тракен» может появиться реабилитационно-спортивный центр
ТАКТ со ссылкой на пресс-службу областной администрации. На племенной ферме уже организовывают бесплатные занятия для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но инфраструктура не позволяет вместить всех желающих. Было принято решение о создании реабилитационно-спортивного центра «Слобода», в который планируется включить крытые манежи, конкурное поле, контактную мини-ферму и кафе. Стоимость проекта оценивается в 10 млн рублей.В Рыльском районе на базе конефермы «Тракен» может появиться реабилитационно-спортивный центр, сообщает телеканал