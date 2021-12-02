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В Курской области к снегопадам готовы 527 единиц спецтехники

Сто из них будут расчищать дороги в Курске
В Курской области к снегопадам готовы 527 единиц спецтехники

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В Курской области к снегопадам готовят 527 единиц спецтехники. Сто из них будут расчищать дороги в Курске. Это автогрейдеры, погрузчики, тракторы и снегоуборочные машины. Заготовлено 200 тонн песко-соляной смеси — этого, по словам губернатора, хватит на всю зиму. Организовано 10 постоянных и 2 временных площадки для складирования снега. Заготовлено 22 тыс. кубометров песко-соляной смеси и 160 тонн реагентов. 

Ухудшение погоды ожидается на следубщей неделе. Роман Старовойт заранее попросил автомобилистов не мешать работе снегоуборочных машин и планировать поездки с учетом возможных затруднений.

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