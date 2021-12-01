А за работой управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях проследят мобильные группы

Качество уборки снега в Курске будут контролировать с помощью городской системы видеонаблюдения. Она является частью АПК «Безопасный город». Сейчас мониторинг обстановки на автомобильных дорогах, в общественных местах (парках, скверах, на площадях) осуществляется посредством 74 камер видеонаблюдения. Так, оператор по камере видит, что техника не только была в определенной точке города, но и действительно проводила расчистку и обработку дороги.Также контроль работы снегоуборочной техники круглосуточно осуществляется операторами управления по делам ГО и ЧС посредством системы «Бонус+». Эта система была введена и испытана в работе еще прошлой зимой. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать движение снегоуборочной техники. На виртуальной карте города оператор может отследить не только количество специализированной техники и маршрут её движения, но и проконтролировать сколько раз конкретный грейдер проехал по маршруту за то или иное время.За работой управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях многоквартирных домов будут следить мобильные группы. В их состав входят сотрудники комитета ЖКХ и окружных администраций.Как сообщили в мэрии, уборку уборку снега на основных дорожных магистралях Курска будут выполнять два предприятия: ООО «Интеграл Строй» и ООО «Благоустройство». Подготовлено более 100 единиц техники: КДМ, автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, погрузчики и тракторы. Заготовлено порядка 22 тыс. м3 песко-соляной смеси.