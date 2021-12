АУДИОСАЛОН 29.11.2021

Альбом выпуска: Deftones — White Pony (2000)

Год релиза: 2020

Лейбл: Maverick (093624964667)



В этом выпуске:

• Как правильно уходить из жанра, давшего твоей группе известность

• Почему видеоигры плохо сочетаются со студиями звукозаписи

• Чем ответить лейблу, требующему больше коммерчески привлекательных песен

...и многое другое



Сторона 1

01 Feiticeira

02 Digital Bath

03 Elite

Сторона 2

04 Rx Queen

05 Street Carp

06 Teenager

Сторона 3

07 Knife Prty

08 Korea

09 Passenger

Сторона 4

10 Change (In the House of Flies)

11 Pink Maggit

Бонус-трек

12 Back to School (Mini Maggit)