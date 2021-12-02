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Завтра в Курской области возобновится деятельность бань и саун, а с 6 декабря QR-коды получат люди с модотводами

Справка о медотводе тоже будет действительна при посещении общественных мест

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Курский оперштаб снял часть ковидных ограничений. С 3 декабря возобновится деятельность бань и саун. Они откроются с 50-процентной загрузкой и при условии проверки QR-кодов. 
 С 6 декабря возобновят очную работу организации дополнительного общеобразования. 
 С 6 декабря в многофункциональных центрах можно будет получить сертификат с QR-кодом о медицинском отводе от прививки против коронавируса. Такой документ будут выдавать на основании справки единого образца из больниц и поликлиник. Эта справка тоже будет действительна при посещении общественных мест.
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