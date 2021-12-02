До этого она исполняла обязанности председателя комитета

Ранее Екатерина Васильевна исполняла обязанности председателя комитета. До трудоустройства в администрацию региона работала заместителем главного врача Курского областного клинического кожвендиспансера.

В областной администрации 1 декабря произошло еще одно назначение. На должность председателя комитета по тарифам и ценам Курской области назначен Сергей Токарев. До назначения он исполнял обязанности председателя комитета. Ранее трудился в должности заместителя генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» – директора ОП «КурскАтомЭнергоСбыт».

Председателем комитета здравоохранения Курской области назначена Екатерина Письменная. Она вступила в должность с 1 декабря.