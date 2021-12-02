В Курской области полиция ищет жертв финансовой пирамиды «Финико»

Пока известно о четырех обманутых вкладчиках

В Курской области полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды «Финико». Пока следственным органам известно о 4 фактах мошенничества в отношении курян. Однако правоохранители уверены - пострадавших намного больше. Всех их просят обратиться с заявлением по месту жительства в территориальные органы внутренних дел областного УМВД или в Дежурную часть УМВД России по Курской области.





Установлено, что с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021-го представители проекта инвестиционной компании «Финико» в сети «Интернет» распространили не соответствующую действительности информацию о высокоэффективной финансовой деятельности этой фирмы. Люди на протяжении длительного времени под предлогом участия в инвестиционном проекте с высоким процентом доходности регулярно вносили деньги на расчетные счета с использованием зарегистрированного на их имя личного кабинета электронной платформы финансовой пирамиды.





По предварительным данным ущерб составил более пяти миллионов рублей.