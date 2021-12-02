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Сегодня группа курян, выступающих против введения QR-кодов, собралась у здания Курской областной Думы

Депутаты законопроект не рассматривали 

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Сегодня группа курян, выступающих против введения QR-кодов, собралась у здания областной Думы. Лозунгов и протестов не звучало, но полиция перекрыла проезд к парламенту, сообщает издание «Секунда». Правоохранителей вызвали сами депутаты. 

Одну из пришедших на моих глазах забрали в автозак, это было довольно жестко, — сообщил на заседании депутат от КПРФ Алексей Клюев.

Коммунист Василий Якунин предлагал ввести поимённое голосование, чтобы люди знали, кто из депутатов как голосовал. Его однопартиец Александр Анпилов заметил, что только в Железногорске собрано 6 тысяч подписей против QR-кодов. 

Оппозиционные партии предложили рассмотреть вопрос о кодах и донести мнение курян до депутатов Государственной Думы, которым 14 декабря предстоит принять соответствующий законопроект. Однако единороссы проголосовали против включения этого вопроса в повестку заседания. Законопроект в итоге не рассматривали. 

Кстати, ни один из подъезжающих на заседание депутатов не подошел пообщаться с собравшимися.
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