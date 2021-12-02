Против такого длительного периода простоя выступили предприниматели

В Курской области отменили запрет на торговлю алкоголем в дни выпускных и последних звонков. Инициатива поступила от губернатора. Как отметили на заседании Курской областной Думы, выпускные в этом году проходили в течение 9 дней, так как каждое учебное учреждение ориентируется на собственное окончание учебного года. Последние звонки в разных школах тоже проводятся в разные дни. Против такого длительного периода простоя выступили предприниматели, торгующие спиртным. К тому же в период приостановки продажи алкоголя в розницу растет теневой бизнес – алкоголь продают через службы такси, в гаражах, самогонщики и так далее. Тем более, что продажа алкоголя лицам моложе 18 лет и так запрещена.





Отмену регионального закона поддержало большинство депутатов, один от голосования воздержался. Послабление поддержит до тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.





Сохраняется запрет на продажу алкоголя в Курской области в День защиты детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня и 1 сентября в День знаний.