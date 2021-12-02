35-летняя горожанка стала жертвой обмана, разместив в интернете объявление о продаже кондитерских изделий

За день 10 курян отдали мошенникам 2 миллиона 700 тысяч рублей, наивно полагая, что общаются со специалистами банка.





Так, две жительницы Сеймского округа лишились свыше полумиллиона рублей каждая, поверив в легенду о несанкционированной транзакции. Женщины перевели мошенникам не только собственные сбережения, но и оформили кредиты.





35-летняя горожанка стала жертвой обмана, разместив в интернете объявление о продаже кондитерских изделий. По телефону связался мужчина, заказал торт и сразу внес предоплату. После этого незнакомец убедил кондитера, что сумма оказалась ошибочной и для завершения сделки потребовал назвать секретные данные банковской карты, в том числе и цифры из смс-сообщения. Назвав код подтверждения, курянка самостоятельно предоставила посторонним доступ к своему онлайн-кабинету. После разговора женщина получила сообщение о списании со счета 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мошенника ищут.