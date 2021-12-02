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В Железногорске 30-летний водитель одного из местных предприятий украл с промплощадки металл

В момент разгрузки его задержали сотрудники службы безопасности предприятия

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В Железногорске 30-летний водитель одного из местных предприятий украл с промплощадки металл. Во время дневного дежурства мужчина передвигался по территории производства, недалеко от железнодорожных путей, где и нашел металлические изделия. Убедившись, что рядом никого нет, сложил найденное в служебный транспорт и вернулся к работе. Закончив смену, направился домой, беспрепятственно проехав контрольно-пропускной пункт.

Уже во дворе собственного дома железногорец попытался переложить краденный металл в личный автомобиль, чтобы в дальнейшем его продать. В момент разгрузки его задержали сотрудники службы безопасности предприятия. 

В полиции возбудили уголовное дело. Молодому человеку может грозить до 2 лет лишения свободы.
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