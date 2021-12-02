Будет 3 трамвайных, 4 троллейбусных и 38 автобусных

В новой маршрутной сети Курска количество маршрутов сократили вдвое: с 98 до 45, среди которых магистральные, городские и подвозящие с использованием пересадочной модели. Предполагается, что будет 3 трамвайных, 4 троллейбусных и 38 автобусных. Разработчики уверены, что это позволит стабилизировать работу общественного транспорта и разгрузить центральные улицы города.





Отмечается, что в новой схеме постарались максимально учесть обращения пассажиров, поступившие за последние 2 года, особенности улично-дорожной сети и ее пропускную способность, а также места проживания курян, привязку к учебным заведениям, больницам и крупным предприятиям.





Приоритет отдали электротранспорту и низкопольным автобусам большой вместимости. Подвижной состав будет постепенно обновляться.





Ознакомиться с проектом новой маршрутной сети можно в интерактивной Google Карте: https://clck.ru/Z9UZM

Предложения можно направить по адресу: Newmap@roadkursk.ru . В конце месяца итоговую редакцию проекта представят для публичного обсуждения. Дату, время и место сообщат дополнительно.