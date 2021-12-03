В трех округах Курска на следующей неделе будут отключать свет

Меньше всего отключений запланировано в Центральном округе, а самые масштабные - в Железнодорожном

В Курске на следующей неделе намечены очередные плановые работы в электросетях. Поэтому с 6 по 10 декабря в трех округах будут отключать свет.





Меньше всего отключений запланировано в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. Там электричества не будет только 7 декабря с 9 до 13 часов на улицах Тополиная 4 - 18; 9 - 15А, Скорятина 171 – 175 и в 4-м Ново-Казацком переулке, 1 - 27; 4 – 20.





Телефон для справок: 32-40-89.





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ





С 6 по 10 декабря с 9-30 до 17-00:





ул. Городская.





С 6 по 10 декабря с 9-30 до 15-00:





3-я Гуторовская 29-37, 18-32,





4-я Гуторовская 1-43, 6-38,





Гуторовская 55А, 55Б.





С 6 по 10 декабря с 9-00 до 16-00:





5-я Кислинская четная сторона,





Броневая,





18-22-е Степные переулки,





Аэроклубная,





17-20-е Степные переулки.





Телефон для справок: 32-32-15.





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ





8 декабря с 9:00 до 16-00:





Первомайская 2-78, 1-67,





2-я Первомайская 1-33, 2-26,





3-я Первомайская 1-41, 2-30,





1-й Первомайский переулок 2-20, 2-21,





Октябрьская 83-189, 132-214,





Октябрьский переулок 1-13, 2-14,





Дубровинского 76-132, 67-127,





Маяковский переулок 1-15, 2-20,





Маяковского 74-92, 1-41,





Профсоюзная 1-47, 2-54,





Вокзальная 17-39,





Фрунзе 1-93, 36-92.





9 декабря с 9-00 до 16-00:





Каширцева 19-73, 28-106,





Воронежская 27-57,36-62,





Воронежский переулок 2-22, 1-33,





3-я Воронежская 1-29, 2-24,





1-й Воронежский переулок 1-15,2-18,





2-й Воронежский переулок 1-15, 2-12,





6-й Щигровский переулок 1-33,2-18,





Путейская 25-53, 24-52,





2-я Путейская 35-61, 28-50,





Орджоникидзе 18-34, 21-37,





Железнодорожная 49-59, 46-60,





Линейная 21-33, 26-32,





1-я Щигровская 2-42, 1-75,





2-я Щигровская 24-64, 15-35,





3-й Щигровский переулок 1-7, 2-6,





4-й Щигровский переулок 2-16, 1-7,





5-й Щигровский переулок 1-17,





7-й Щигровский переулок,





9-й Щигровский переулок 2-10,





10-й Щигровский переулок 2-26,1-27,





11-й Щигровский переулок 2-32,1-25,





Коммунальная 58-92, 39-79,





Чапаева 55-113,22-76,





2-я Восточная,





3-я Восточная,





5-я Восточная,





6-я Восточная.





Телефон для справок: 26-32-10.