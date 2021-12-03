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Лента новостей / В регионе

В трех округах Курска на следующей неделе будут отключать свет

Меньше всего отключений запланировано в Центральном округе, а самые масштабные - в Железнодорожном

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В Курске на следующей неделе намечены очередные плановые работы в электросетях. Поэтому с 6 по 10 декабря в трех округах будут отключать свет. 

Меньше всего отключений запланировано в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. Там электричества не будет только 7 декабря с 9 до 13 часов на улицах Тополиная 4 - 18; 9 - 15А, Скорятина 171 – 175 и в 4-м Ново-Казацком переулке, 1 - 27; 4 – 20. 

Телефон для справок: 32-40-89.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ

С 6 по 10 декабря с 9-30 до 17-00:

ул. Городская.

С 6 по 10 декабря с 9-30 до 15-00:

3-я Гуторовская 29-37, 18-32,

4-я Гуторовская 1-43, 6-38,

Гуторовская 55А, 55Б.

С 6 по 10 декабря с 9-00 до 16-00:

5-я Кислинская четная сторона,

Броневая,

18-22-е Степные переулки,

Аэроклубная,

17-20-е Степные переулки.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ

8 декабря с 9:00 до 16-00:

Первомайская 2-78, 1-67,

2-я Первомайская  1-33, 2-26,

3-я Первомайская  1-41, 2-30,

1-й Первомайский переулок  2-20, 2-21,

Октябрьская  83-189, 132-214,

Октябрьский переулок  1-13, 2-14,

Дубровинского  76-132, 67-127,

Маяковский переулок  1-15, 2-20,

Маяковского  74-92, 1-41,

Профсоюзная  1-47, 2-54,

Вокзальная  17-39,

Фрунзе  1-93, 36-92.

9 декабря с 9-00 до 16-00:

Каширцева  19-73, 28-106,

Воронежская  27-57,36-62,

Воронежский переулок  2-22, 1-33,

3-я Воронежская  1-29, 2-24,

1-й Воронежский переулок  1-15,2-18,

2-й Воронежский переулок  1-15, 2-12,

6-й Щигровский переулок  1-33,2-18,

Путейская  25-53, 24-52,

2-я Путейская  35-61, 28-50,

Орджоникидзе  18-34, 21-37,

Железнодорожная  49-59, 46-60,

Линейная  21-33, 26-32,

1-я Щигровская  2-42, 1-75,

2-я Щигровская  24-64, 15-35,

3-й Щигровский переулок  1-7, 2-6,

4-й Щигровский переулок  2-16, 1-7,

5-й Щигровский переулок  1-17,

7-й Щигровский переулок,

9-й Щигровский переулок  2-10,

10-й Щигровский переулок  2-26,1-27,

11-й Щигровский переулок  2-32,1-25,

Коммунальная  58-92, 39-79,

Чапаева  55-113,22-76,

2-я Восточная,  

3-я Восточная,  

5-я Восточная,

6-я Восточная.

Телефон для справок: 26-32-10.
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