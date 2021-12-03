В трех округах Курска на следующей неделе будут отключать свет

В Курске на следующей неделе намечены очередные плановые работы в электросетях. Поэтому с 6 по 10 декабря в трех округах будут отключать свет.
Меньше всего отключений запланировано в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. Там электричества не будет только 7 декабря с 9 до 13 часов на улицах Тополиная 4 - 18; 9 - 15А, Скорятина 171 – 175 и в 4-м Ново-Казацком переулке, 1 - 27; 4 – 20.
Телефон для справок: 32-40-89.
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ
С 6 по 10 декабря с 9-30 до 17-00:
ул. Городская.
С 6 по 10 декабря с 9-30 до 15-00:
3-я Гуторовская 29-37, 18-32,
4-я Гуторовская 1-43, 6-38,
Гуторовская 55А, 55Б.
С 6 по 10 декабря с 9-00 до 16-00:
5-я Кислинская четная сторона,
Броневая,
18-22-е Степные переулки,
Аэроклубная,
17-20-е Степные переулки.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ
8 декабря с 9:00 до 16-00:
Первомайская 2-78, 1-67,
2-я Первомайская 1-33, 2-26,
3-я Первомайская 1-41, 2-30,
1-й Первомайский переулок 2-20, 2-21,
Октябрьская 83-189, 132-214,
Октябрьский переулок 1-13, 2-14,
Дубровинского 76-132, 67-127,
Маяковский переулок 1-15, 2-20,
Маяковского 74-92, 1-41,
Профсоюзная 1-47, 2-54,
Вокзальная 17-39,
Фрунзе 1-93, 36-92.
9 декабря с 9-00 до 16-00:
Каширцева 19-73, 28-106,
Воронежская 27-57,36-62,
Воронежский переулок 2-22, 1-33,
3-я Воронежская 1-29, 2-24,
1-й Воронежский переулок 1-15,2-18,
2-й Воронежский переулок 1-15, 2-12,
6-й Щигровский переулок 1-33,2-18,
Путейская 25-53, 24-52,
2-я Путейская 35-61, 28-50,
Орджоникидзе 18-34, 21-37,
Железнодорожная 49-59, 46-60,
Линейная 21-33, 26-32,
1-я Щигровская 2-42, 1-75,
2-я Щигровская 24-64, 15-35,
3-й Щигровский переулок 1-7, 2-6,
4-й Щигровский переулок 2-16, 1-7,
5-й Щигровский переулок 1-17,
7-й Щигровский переулок,
9-й Щигровский переулок 2-10,
10-й Щигровский переулок 2-26,1-27,
11-й Щигровский переулок 2-32,1-25,
Коммунальная 58-92, 39-79,
Чапаева 55-113,22-76,
2-я Восточная,
3-я Восточная,
5-я Восточная,
6-я Восточная.
Телефон для справок: 26-32-10.