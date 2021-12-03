В лобовом столкновении «Рено» и «Приоры» в Курской области погиб автомобилист

ДТП произошло на автодороге «Тросна-Калиновка»

2 декабря в Железногорском районе Курской области в ДТП погиб 33-летний водитель.





Авария произошла в шестом часу вечера на 39 км автодороги «Тросна-Калиновка». По информации ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны Железногорска в сторону поселка Калиновка Курской выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся «Ладой Приорой», за рулем которой был 33-летний автомобилист. В результате столкновения водитель «Приоры» скончался на месте. Водителя «Рено» с травмами госпитализировали.