  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В лобовом столкновении «Рено» и «Приоры» в Курской области погиб автомобилист

ДТП произошло на автодороге «Тросна-Калиновка»

Читайте также

2 декабря в Железногорском районе Курской области в ДТП погиб 33-летний водитель. 

Авария произошла в шестом часу вечера на 39 км автодороги «Тросна-Калиновка». По информации ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны Железногорска в сторону поселка Калиновка Курской выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся «Ладой Приорой», за рулем которой был 33-летний автомобилист. В результате столкновения водитель «Приоры» скончался на месте. Водителя «Рено» с травмами госпитализировали.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Во Льгове Курской области горит сахарный завод

Курский комздрав утвердил единый образец справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса

В Курской области разработали предложения для Госдумы по поддержке молодых семей

На выходных в Курской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

31-летний курянин украл 10 железобетонных плит со стройплощадки жилого дома

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске