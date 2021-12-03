Они стоят порядка 90 тысяч рублей, похититель выручил за них 25

31-летний курянин украл 10 железобетонных плит со стройплощадки жилого дома на улице Энгельса.

С сообщением о пропаже в полицию обратился участник долевого строительства - он оставил на неохраняемой площадке 10 блоков общей стоимостью порядка 90 тысяч рублей.





Несмотря на отсутствие системы видеонаблюдения и охраны, оперативникам потребовалось всего несколько дней, чтобы установить личность злоумышленника. Конда подозреваемого задержали, он признался, что приметил бетонные плиты и решил сбыть их своему знакомому по заниженной стоимости, утаив при этом подробности.





В один из вечеров горожанин приехал на стройку на грузовом манипуляторе. Сложив материалы, курянин привез их на склад своего знакомого. Мужчина и не догадывался, что покупает ворованное имущество. От преступной сделки предприимчивый курянин выручил 25 тысяч рублей.





Плиты уже вернули владельцу, а на похитителя завели уголовное дело.