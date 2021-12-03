В Курской области разработали предложения для Госдумы по поддержке молодых семей

Это предложения по созданию федеральной программы «Земля для молодых» и по обеспечению молодых специалистов ряда профессий муниципальным жильем с дальнейшей приватизацией

В стенах регионального парламента состоялись общественные слушания на тему «Поддержка молодых семей». В мероприятии приняли участие представители всех структур и организаций, которые так или иначе связаны с формированием молодежной и семейной политики в Курской области, сообщает телеканал ТАКТ .





Алина Шевякина, председатель Общественной молодежной палаты при Курской областной Думе :

«Данная инициатива изначально озвучена молодежным парламентом при Государственной Думе. Было принято решение провести общественные слушания по поддержке молодых семей в регионах. И собрать актуальные на сегодняшний день предложения по мерам поддержки для молодых семей. То, что мы сегодня получим, на выходе, будет предложено в качестве некой резолюции и отправлено в государственную Думу».





Спикер Курской областной Думы Юрий Амерев отметил, что очень позитивным является тот факт, что инициатива обсуждений исходит от молодежи. Рассчитывает на конструктивные предложения, которые будут выработаны.





Юрий Амерев, председатель Курской областной Думы:

«Молодежный парламент нашего региона один из самых лучших в нашей стране. Мы этим гордимся и молодые парламентарии, наша молодежь, активно проявляет и законотворческие инициативы, и активно сотрудничают с Курской областной Думой».

Руководитель постоянного комитета областной Думы, которая курирует молодежную политику в регионе, лаконично, но очень четко обозначила задачу, которая стоит перед участниками мероприятия.





Евгения Ламонова, председатель постоянного комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Курской областной Думы:

«Как сделать так, чтобы молодые люди захотели стать родителями, чтобы юноши и девушки имели возможность хорошего образования и постоянно себя совершенствовать в выбранной профессии. Но при этом они сохраняли желание продолжать себя в своих детях».





Молодые семьи действительно нуждаются в поддержке, но не только в государственной – убежден протоиерей Олег Чебанов. В ходе слушаний он поднял проблему, решению которой Русская Православная Церковь уделяет много внимания.





Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии РПЦ:

«Это аборты. Сейчас сетуем, что умирает большое количество от последствий коронавирусной инфекции, но, тем не менее, не рождается в нашей стране ежегодно от 450 до 500 тысяч человек. Сопоставляем и понимаем разницу. Нужно говорить об институте семьи, нужно говорить о социальной поддержке, но нужно говорить также и о поддержке духовной».





По итогам общественных слушаний была принята резолюция с весьма обширным перечнем предложений. Так, участники заседания просят внести ряд изменений в федеральное законодательство. Речь идет об уточнении понятия категории «многодетная семья», определении мер поддержки для таких семей, которые были бы обязательными в каждом регионе, расширении категорий получателей социальной выплаты на приобретение жилья, и о многом другом. Также можно выделить предложения по созданию федеральной программы «Земля для молодых» и по обеспечению молодых специалистов ряда профессий муниципальным жильем с дальнейшей приватизацией.