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Лента новостей / В регионе

Курский комздрав утвердил единый образец справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Наличие медицинского противопоказания к вакцинации определит врачебная комиссия, а справку заверит главврач

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Комитет здравоохранения Курской области утвердил единый образец справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Документ уже направлен в медучреждения региона. 

Получить такую справку с 6 декабря можно будет в поликлиниках в бумажном виде. Наличие медицинского противопоказания к вакцинации определит врачебная комиссия. В справке указываются персональные данные пациента, сведения о документах, а также вид медицинских противопоказаний (постоянные или временные) и срок, на который они установлены. 
 
Оформляется такая справка на бланке медицинской организации, заверяется подписью главного врача и печатью учреждения. 
 
При наличии такой справки куряне смогут посещать общественные места, в которые разрешен допуск. В многофункциональных центрах с 6 декабря можно будет получить QR-код тем, у кого медицинский отвод от вакцинации.
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