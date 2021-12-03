Курский комздрав утвердил единый образец справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Наличие медицинского противопоказания к вакцинации определит врачебная комиссия, а справку заверит главврач

Комитет здравоохранения Курской области утвердил единый образец справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Документ уже направлен в медучреждения региона.





Получить такую справку с 6 декабря можно будет в поликлиниках в бумажном виде. Наличие медицинского противопоказания к вакцинации определит врачебная комиссия. В справке указываются персональные данные пациента, сведения о документах, а также вид медицинских противопоказаний (постоянные или временные) и срок, на который они установлены.

Оформляется такая справка на бланке медицинской организации, заверяется подписью главного врача и печатью учреждения.

При наличии такой справки куряне смогут посещать общественные места, в которые разрешен допуск. В многофункциональных центрах с 6 декабря можно будет получить QR-код тем, у кого медицинский отвод от вакцинации.