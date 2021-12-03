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В Курской области установили предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении гаражей

Теперь она не может превышать 4 тысячи рублей

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В Курской области установили предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков, предназначенных для строительства гаражей в размере 4 тысяч рублей. Ранее кадастровые инженеры имели право устанавливать свою стоимость. Таким образом власти ограничили стоимость кадастровых работ с целью реализации гаражной амнистии. 

Отмечается, что цены обязательны для применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключающими договоры подряда с физическими лицами на выполнение кадастровых работ на территории Курской области. 
 
Гаражная амнистия начала действовать с 1 сентября этого года. В течение 5 лет, до 1 сентября 2026-го, оформить гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.
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