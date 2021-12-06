Курский мэр стал заместителем губернатора

Он будет курировать блок образования, науки, культуры, молодёжной политики и спорта вместо Александра Чуркина

В администрации Курской области произошли кадровые перестановки. Замгубернатора Александр Чуркин пошел на повышение и стал вице-губернатором. О необходимости появления такой должности для постоянного взаимодействия с правительством и федеральными органами исполнительной власти сообщил Роман Старовойт на оперативном совещании.





Курировать блок образования, науки, культуры, молодёжной политики и спорта в ранге заместителя губернатора предложено мэру Курска Виктору Карамышеву. Кого назначат и.о. главы города, пока не уточняется.





Отмечается, что эти изменения не повлекут дополнительных расходов из областной казны.