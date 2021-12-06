В области здравоохранения - 35 810, в области образования - почти 30

В 2021 году средняя зарплата в Курской области, по данным Курсксата, составила 38 557 рублей.





По статистике, самую высокую зарплату получают те, кто трудится в области добычи полезных ископаемых - 62 028 руб. Ниже в строчке идёт обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 54 628 руб.

Чуть меньше зарабатывают в научной деятельности и области финансирования и страхования - около 50 тысяч 150 руб.

Госуправление, обеспечение военной безопасности, деятельность в области информации и связи, охота, рыболовство и сельское хозяйство - получают зарплаты в среднем от 40 до 43,5 тысяч.

В области здравоохранения - 35 810, в области образования - почти 30.

Самая низкая зарплата в списке Курскстата - у администраторов, работников гостиниц и заведений общепита - до 23,5 тысяч рублей.