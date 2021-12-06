Для курян с медотводом возобновилось право на льготный проезд в общественном транспорте

С 6 декабря QR-коды в бумажном виде о медицинских противопоказаниях к вакцинации куряне смогут получить в многофункциональных центрах без предварительной записи

С 6 декабря QR-коды в бумажном виде о медицинских противопоказаниях к вакцинации куряне смогут получить в многофункциональных центрах. Для этого необходимо предоставить справку единого образца из поликлиники, подтверждающую наличие противопоказаний к прививке от коронавируса, документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Услуга предоставляется в МФЦ без предварительной записи.

Также с 6 декабря для курян, у которых есть медотвод, возобновляется право на льготный проезд в общественном транспорте. Приобрести проездной можно, в киосках «Курскэлектротранса» предъявив медицинскую справку единого образца или QR-код, полученный в МФЦ.