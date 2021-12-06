  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске мать и сын украли металлические трубы с соседского участка

Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

Читайте также

В Курске мать и сын украли металлические трубы с соседского участка.

О преступлении в полицию заявил хозяин имущества. Пропали 20 профилированных труб на общую сумму более 7 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело и начали расследование. 

Стражи правопорядка опросили соседей и изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на домах и магазинах недалеко от места преступления. В ходе расследования они получили информацию о том, что к совершению преступления может быть причастна семья с соседней улицы, ведущая антиобщественный образ жизни и злоупотребляющая спиртным. 

Во время встречи с сотрудниками уголовного розыска мать и её 19-летний сын признали свою вину и написали явку с повинной. Уже прошли первые допросы. Установлено, что украденный металл похитители сдали в пункт приёма лома, выдав за собственное имущество. За хищение, совершенное группой лиц с незаконным проникновением курянам грозит до 5 лет лишения свободы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области 7 декабря прогнозируют сильный снег, переходящий в дождь

В Курской области суд конфисковал контрабандный парфюм на сумму более 2,6 млн рублей

Курским аграриям окажут финансовую поддержку

В Курске средь бела дня мужчина ограбил 8-летнюю девочку

Для курян с медотводом возобновилось право на льготный проезд в общественном транспорте

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске