Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

В Курске мать и сын украли металлические трубы с соседского участка.





О преступлении в полицию заявил хозяин имущества. Пропали 20 профилированных труб на общую сумму более 7 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело и начали расследование.





Стражи правопорядка опросили соседей и изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на домах и магазинах недалеко от места преступления. В ходе расследования они получили информацию о том, что к совершению преступления может быть причастна семья с соседней улицы, ведущая антиобщественный образ жизни и злоупотребляющая спиртным.





Во время встречи с сотрудниками уголовного розыска мать и её 19-летний сын признали свою вину и написали явку с повинной. Уже прошли первые допросы. Установлено, что украденный металл похитители сдали в пункт приёма лома, выдав за собственное имущество. За хищение, совершенное группой лиц с незаконным проникновением курянам грозит до 5 лет лишения свободы.