В Курской области суд конфисковал контрабандный парфюм на сумму более 2,6 млн рублей

Суджанский районный суд в Курской области конфисковал контрабандный парфюм на сумму более 2,6 млн рублей.





10 коробов общим весом более 94 килограммов различной парфюмерной воды и косметической продукции известной шведской парфюмерной фирмы обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Суджа осенью прошлого года в грузовом микроавтобусе, следовавшем на Украину.





Товар изъяли, а в отношении гражданки Украины по факту недекларирования товара, подлежащего декларированию, возбудили дело об административном правонарушении. Стоимость 247 флаконов парфюмерной воды и более 20 единиц иной косметической продукции, произведенной в Швеции и Франции, эксперты оценили на сумму более 2,6 млн рублей.





Сейчас контрабандная парфюмерия и косметика обращена в федеральную собственность. Как сообщил заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин, конфискованный товар в ближайшее время передадут в подразделение Росимущества.