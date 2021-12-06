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В Курской области суд конфисковал контрабандный парфюм на сумму более 2,6 млн рублей

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Суджанский районный суд в Курской области конфисковал контрабандный парфюм на сумму более 2,6 млн рублей. 

10 коробов общим весом более 94 килограммов различной парфюмерной воды и косметической продукции известной шведской парфюмерной фирмы обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Суджа осенью прошлого года в грузовом микроавтобусе, следовавшем на Украину.

Товар изъяли, а в отношении гражданки Украины по факту недекларирования товара, подлежащего декларированию, возбудили дело об административном правонарушении. Стоимость 247 флаконов парфюмерной воды и более 20 единиц иной косметической продукции, произведенной в Швеции и Франции, эксперты оценили на сумму более  2,6 млн рублей.

Сейчас контрабандная парфюмерия и косметика обращена в федеральную собственность.  Как сообщил заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин, конфискованный товар в ближайшее время передадут в подразделение Росимущества.
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