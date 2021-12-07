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«Индекс оливье» вырос на 15%

Ещё сильнее выросла цена на селёдку под шубой — на 25%

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Неутешительная статистика пришла из Росстата: в ведомстве вычислили «индекс оливье» и пришли к выводу, что за год главный новогодний салат подорожал на 15%. Ещё сильнее выросла цена на селёдку под шубой — на 25%. Четыре порции оливье обойдутся в 416 рублей, а селёдки под шубой — 209. 
Цены выросли на все ингредиенты. Например, картошка подорожала на 80%, свёкла — на 41, а майонез и яйца — на 28. 

Также в ноябре рекордно подорожала красная икра, традиционный деликатес к новогоднему столу. Сейчас она стоит на 30% дороже, чем год назад — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 000 рублей за килограмм. 

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что продукты подорожали из-за низкого урожая, роста глобальных цен и удорожания рабочей силы из-за сокращения числа трудовых мигрантов.
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