«Индекс оливье» вырос на 15%

Ещё сильнее выросла цена на селёдку под шубой — на 25%

Неутешительная статистика пришла из Росстата: в ведомстве вычислили «индекс оливье» и пришли к выводу, что за год главный новогодний салат подорожал на 15%. Ещё сильнее выросла цена на селёдку под шубой — на 25%. Четыре порции оливье обойдутся в 416 рублей, а селёдки под шубой — 209.

Цены выросли на все ингредиенты. Например, картошка подорожала на 80%, свёкла — на 41, а майонез и яйца — на 28.





Также в ноябре рекордно подорожала красная икра, традиционный деликатес к новогоднему столу. Сейчас она стоит на 30% дороже, чем год назад — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 000 рублей за килограмм.





Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что продукты подорожали из-за низкого урожая, роста глобальных цен и удорожания рабочей силы из-за сокращения числа трудовых мигрантов.