Владимир Слатинов: «Назначение Карамышева на должность замгубернатора усилит слухи об отъезде Романа Старовойта из Курской области»

На общественное мнение и настроения жителей города и региона изменения произведут негативное влияние, считает политолог

Накануне мэр Курска Виктор Карамышев перешел на новую должность - заместителя губернатора. Он будет курировать блок образования, науки, культуры и спорта вместо Александра Чуркина. Для Чуркина в свою очередь ввели должность вице-губернатора по нацпроектам.





На общественное мнение и настроения жителей города и региона изменения произведут негативное влияние, считает политолог Владимир Слатинов. Избираясь мэром и будучи публичным политиком, Виктор Карамышев породил массу надежд, сформулировал городские перспективы, выдал обещания и авансы. Теперь, получается, уходит, отработав всего полсрока.





Еще, по мнению Слатинова, эти изменения усилят циркуляцию слухов об отъезде Романа Старовойта из региона. И, если, этот отъезд случится в ближайшее время, это нанесет мощный удар по самой концепции "молодых технократов" в сознании граждан.