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Владимир Слатинов: «Назначение Карамышева на должность замгубернатора усилит слухи об отъезде Романа Старовойта из Курской области»

На общественное мнение и настроения жителей города и региона изменения произведут негативное влияние, считает политолог

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Накануне мэр Курска Виктор Карамышев перешел на новую должность - заместителя губернатора. Он будет курировать блок образования, науки, культуры и спорта вместо Александра Чуркина. Для Чуркина в свою очередь ввели должность вице-губернатора по нацпроектам. 

На общественное мнение и настроения жителей города и региона изменения произведут негативное влияние, считает политолог Владимир Слатинов. Избираясь мэром и будучи публичным политиком, Виктор Карамышев породил массу надежд, сформулировал городские перспективы, выдал обещания и авансы. Теперь, получается, уходит, отработав всего полсрока. 

Еще, по мнению Слатинова, эти изменения усилят циркуляцию слухов об отъезде Романа Старовойта из региона. И, если, этот отъезд случится в ближайшее время, это нанесет мощный удар по самой концепции "молодых технократов" в сознании граждан.
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