В Курской области утвердили порядок получения медотвода от вакцинации против коронавируса

Курянам, которые получили справки о медотводах старого образца, придётся пройти комиссию, чтобы переоформить их. В Курской области утвердили порядок получения медотвода от вакцинации против коронавируса. Человек, имеющий хроническое заболевание в стадии обострения или вновь возникшее острое заболевание, для получения медотвода от прививки должен обратиться к своему лечащему врачу или участковому терапевту по месту жительства.





В некоторых случаях потребуются дополнительные исследования и консультации профильных специалистов, которые помогут установить состояние здоровья. В каждом случае необходимость специальных обследований и консультаций определяет лечащий врач.





Решение о выдаче справки о медотводе принимается иммунологической комиссией лечебного учреждения после рассмотрения всех медицинских документов, свидетельствующих о состоянии здоровья пациента. Справка заверяется подписью и печатью главного врача.

Медотводы бывают временные и постоянные. Временные выдаются на срок от 2 недель до 3 месяцев, постоянные – на срок от 6 месяцев до 1 года. Действие справки может быть продлено при сохранении у пациента патологического состояния.





После получения бумажной справки о медотводе из больницы человек может обратиться в МФЦ. Там ему выдадут QR-код, с которым он сможет посещать торговые центры и другие заведения, где он необходим. Вход в них будет доступен и при предъявлении справки в бумажном варианте.