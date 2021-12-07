Это решение принято в связи с предстоящим строительством в Курске двух социально-значимых объектов: школы на проспекте Плевицкой на 1600 мест и школы на проспекте Дериглазова на 1000 мест

Сегодня из муниципальной в государственную собственность Курской области переданы три земельных участка. Такое решение принято в связи с предстоящим строительством в Курске двух социально-значимых объектов: школы на проспекте Плевицкой на 1600 мест и школы на проспекте Дериглазова на 1000 мест.





Как отметили в мэоии, передача территорий в госсобственность Курской области необходима для своевременного формирования и направления в Минпросвещения заявок для участия региона в программах софинансирования строительства школ из федерального бюджета в 2022-2023 годах.

В муниципальную собственность Курска сегодня принят земельный участок, ранее бывший собственностью АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». Там предстоит комплексное освоение территории микрорайона 4 в Юго-Западном жилом районе и строительство школы на 1 600 мест.