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Лента новостей / В регионе

Из муниципальной в государственную собственность Курской области переданы три земельных участка

Это решение принято в связи с предстоящим строительством в Курске двух социально-значимых объектов: школы на проспекте Плевицкой на 1600 мест и школы на проспекте Дериглазова на 1000 мест

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Сегодня из муниципальной в государственную собственность Курской области переданы три земельных участка. Такое решение принято в связи с предстоящим строительством в Курске двух социально-значимых объектов: школы на проспекте Плевицкой на 1600 мест и школы на проспекте Дериглазова на 1000 мест. 

Как отметили в мэоии, передача территорий в госсобственность Курской области необходима для своевременного формирования и направления в Минпросвещения заявок для участия региона в программах софинансирования строительства школ из федерального бюджета в 2022-2023 годах.
 
В муниципальную собственность Курска сегодня принят земельный участок, ранее бывший собственностью АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». Там предстоит комплексное освоение территории микрорайона 4 в Юго-Западном жилом районе и строительство школы на 1 600 мест.
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