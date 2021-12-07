  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске задержали тамбовчан, подозреваемых в сбыте наркотиков

Вся изъятая партия наркотиков будет уничтожена

Читайте также

 Уроженцы Тамбовской области 37 и 40 лет ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков, сообщает телеканал ТАКТ. В этот раз их задержали в связи с распространением синтетических веществ на территории Курска и области.
В областном центре преступники арендовали жилье, где занимались расфасовкой запрещенных веществ на порции, чтобы делать из них тайники-закладки.

Вся изъятая партия наркотиков будет уничтожена. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за Незаконный сбыт наркотиков. Им грозит лишение свободы на длительный срок.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют сильные дожди, туман, гололед и гололедицу

Из муниципальной в государственную собственность Курской области переданы три земельных участка

Курянам, которые получили справки о медотводах старого образца, придётся пройти комиссию, чтобы переоформить их

В Курской области иномарка столкнулась с ГАЗелью, опрокинулась в кювет и загорелась

ПАТП, «Курскэлектротранс» и «Центральную диспетчерскую службу» передали в собственность Курской области

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске