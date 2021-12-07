В Курске задержали тамбовчан, подозреваемых в сбыте наркотиков

Вся изъятая партия наркотиков будет уничтожена

Уроженцы Тамбовской области 37 и 40 лет ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков, сообщает телеканал ТАКТ . В этот раз их задержали в связи с распространением синтетических веществ на территории Курска и области.

В областном центре преступники арендовали жилье, где занимались расфасовкой запрещенных веществ на порции, чтобы делать из них тайники-закладки.





Вся изъятая партия наркотиков будет уничтожена. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за Незаконный сбыт наркотиков. Им грозит лишение свободы на длительный срок.