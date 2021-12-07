В Курской области с 10 декабря возобновят работу детские игровые комнаты, фуд-корты и караоке

Возобновится ночная работа заведений общепита, концертов, конкурсов и викторин, тематических вечеринок

В Курской области внесены изменения в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности». С 10 декабря начнут работать детские игровые комнаты и развлекательные центры при 25-процентной загрузке и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений.





С этого же числа откроются фуд-корты и возобновится ночная работа заведений общепита, караоке, концертов, конкурсов и викторин, тематических вечеринок.

Документ вступит в силу 10 декабря. Новая редакция опубликована на сайте областной администрации.