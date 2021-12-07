Курские депутаты приняли законопроекты о налоговых льготах малому и среднего бизнесу, пострадавшему от ковидных ограничений

Предприниматели смогут воспользоваться налоговыми льготами с 1 января 2021 года

На четвертом заседании Курской областной Думы депутаты приняли законопроекты о налоговых льготах малому и среднего бизнесу, пострадавшему от ковидных ограничений.





Так, по упрощенной системе налогообложения ставку снизят с 6 до 5 процентов для предпринимателей, выбравших в качестве налогообложения доходы, а для тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы - с 15% до 12,5%.





Для арендодателей, снизивших арендные платежи, предусмотрено уменьшение налога на имущество организаций за 2021 год не более чем на 7% от начисленной суммы налога.





Для организаций и ИП, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками, налоговые ставки снизят на 9%.

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Предприниматели смогут воспользоваться налоговыми льготами с 1 января 2021 года, что позволит снизить налоговую нагрузку на сумму порядка 92 млн рублей.