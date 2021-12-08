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Лента новостей / В регионе

Курским семьям с особенными детьми окажут помощь

В социальном центре «Забота» появился микрореабилитационный центр, который будет предоставлять семьям с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушениями развития, услуги на дому

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В социальном центре «Забота» появился микрореабилитационный центр, который будет предоставлять семьям с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушениями развития, услуги на дому, сообщает телеканал ТАКТ.

В создании центра  помог грант в размере 3,4 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря финансированию удалось приобрести дополнительное реабилитационное оборудование, тренажеры, дидактические материалы, наглядные пособия. 

В настоящее время с детьми в домашних условиях работают дефектолог, психолог, инструктор по лечебной физкультуре.
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