По предварительной версии один из покупателей воспользовался невнимательностью продавца, залез в её открытую сумку и вытащил кредитку

В Курске полиция ищет мужчину, пытавшегося расплатиться за товар чужой банковской картой. С заявлением о краже кредитки обратилась жительница Курска. На момент совершения преступления женщина находилась на рабочем месте в торговом павильоне. По предварительной версии один из покупателей воспользовался невнимательностью продавца и залез в её открытую сумку.

Пропажу карты горожанка заметила быстро и заблокировала её по телефону горячей линии банка. Спустя пару дней курянка получила СМС о неудачной попытке списания денежных средств и обратилась в полицию.

Стражи порядка установили время и место, где совершалась операция. Злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения в супермаркете по улице Сумской. После отказа в списании денежных средств, он расплатился за хлебобулочные изделия наличными. По факту кражи карты возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 30-35 лет, высокого роста, среднего телосложения. Был одет в черную куртку и брюки, на голове черная шапка, на лице светлая медицинская маска.

Курян, которым известна какая-либо информация о злоумышленнике, просят сообщить её в Западный отдел полиции по телефону 32-39-59, или 102. Конфиденциальность гарантируется.