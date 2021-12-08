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В Курске полиция ищет мужчину, пытавшегося расплатиться за товар чужой банковской картой

По предварительной версии один из покупателей воспользовался невнимательностью продавца, залез в её открытую сумку и вытащил кредитку

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В Курске полиция ищет мужчину, пытавшегося расплатиться за товар чужой банковской картой. С заявлением о краже кредитки обратилась жительница Курска. На момент совершения преступления женщина находилась на рабочем месте в торговом павильоне. По предварительной версии один из покупателей воспользовался невнимательностью продавца и залез в её открытую сумку.
Пропажу карты горожанка заметила быстро и заблокировала её по телефону горячей линии банка. Спустя пару дней курянка получила СМС о неудачной попытке списания  денежных средств и обратилась в полицию.
Стражи порядка установили время и место, где совершалась операция. Злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения в супермаркете по улице Сумской. После отказа в списании денежных средств, он расплатился за хлебобулочные изделия наличными. По факту кражи карты возбудили уголовное дело.
Приметы подозреваемого: мужчина на вид 30-35 лет, высокого роста, среднего телосложения. Был одет в черную куртку и брюки, на голове черная шапка, на лице светлая медицинская маска.
Курян, которым известна какая-либо информация о злоумышленнике, просят сообщить её в Западный отдел полиции по телефону 32-39-59, или 102. Конфиденциальность гарантируется.
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